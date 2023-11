Faxinal do Soturno: Vacinação contra a brucelose do mês de novembro iniciará na segunda-feira

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno iniciará na próxima segunda-feira, dia 6, o cronograma de vacinação contra a brucelose bovina do mês de novembro. A vacinação, que acontecerá de 6 a 10 de novembro, é obrigatória em todas as fêmeas entre 3 e 8 meses de idade.

Confira abaixo o cronograma de vacinação:

06.11 (segunda) – Novo Treviso, Linha Formosa e Cerro Comprido

07.11 (terça) – Linha São Luiz, Linha Nova Palma, Linha Dona Francisca e Cidade

08.11 (quarta) – Sítio dos Mellos e Sítio Alto

09.11 (quinta) – Val Veronês e Guarda Mor

10.11 (sexta) – Santos Anjos e Saxônia

O agendamento prévio deve ser feito na sede da Secretaria (Rua Sete de Setembro, 790 – Antigo Seminário) ou pelo telefone (55) 3263-3139.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno