Faxinal do Soturno terá Sala do Empreendedor no próximo ano

A partir de 2023, o Município de Faxinal do Soturno contará com uma Sala do Empreendedor. Resultado da parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com a Prefeitura Municipal e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIS), o espaço visa melhorar e simplificar o ambiente de negócios no Município, oferecendo apoio para empreendedores e empresários.

O lançamento da Sala do Empreendedor aconteceu na quinta-feira, 22 de dezembro, na Prefeitura Municipal, com a participação do Prefeito Clovis Alberto Montagner, do Secretário da Administração e Gestão Financeira Iramir Zanella, do Presidente da ACIS Antonio Neuri Garcia, da Analista de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Ananda Faccin e do Consultor Credenciado do Sebrae Carlos Eduardo Machado.

A Sala do Empreendedor será instalada no Prédio do Antigo Seminário até fevereiro de 2023. Nos próximos dias, um servidor será nomeado para o atendimento no espaço e receberá treinamento e orientação da equipe do Sebrae.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno