Faxinal do Soturno terá Audiência Pública sobre Análise e Revisão do Zoneamento Urbano do Plano Diretor

O município de Faxinal do Soturno realiza na próxima segunda-feira, dia 13, Audiência Pública para apresentação da Análise e Revisão do Zoneamento Urbano do Plano Diretor do Município. Audiência iniciará às 19h, na Câmara de Vereadores (Rua Sete de Setembro, 790), aberta para toda a comunidade faxinalense.

O tema da Audiência Pública consiste na análise e revisão das zonas urbanas que compreendem o Plano Diretor do Município. Essas zonas determinam o regimento urbanístico, padrões de parcelamento – desmembramento, loteamento, etc. – e os tipos de usos do solo.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno