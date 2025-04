Faxinal do Soturno terá atividades do projeto Patrulha Ambiental Mirim da Brigada Militar

No último dia 26 de março, a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Faxinal do Soturno recebeu a visita da capitã Durgante e do soldado Romink, do 2° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Santa Maria. Durante o encontro, foi apresentado o projeto Patrulha Ambiental Mirim, iniciativa voltada para as últimas séries dos anos iniciais das escolas municipais.

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento, desde os primeiros anos escolares, da conscientização ambiental nos estudantes, abordando temas como sustentabilidade, gestão de resíduos, solo, ar, água e reciclagem. A ação será composta por dez encontros/aulas, nos quais as crianças terão a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação ambiental de forma interativa e prática, também com uso de uma cartilha pedagógica oferecida pelos formadores.

Com a oficialização da parceria, as atividades terão início a partir deste mês de abril, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Paulo Freire e Santa Rita de Cássia. Ao final do programa, os participantes receberão uma certificação, em uma cerimônia de formatura.

Com a ação, a Smed reafirma o compromisso com a educação ambiental e com a conservação do meio ambiente, investindo em iniciativas que promovam a formação de cidadãos responsáveis e conscientes sobre a importância da preservação dos recursos naturais para as futuras gerações.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno