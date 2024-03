Faxinal do Soturno soma nove casos confirmados de dengue

A Secretaria de Saúde de Faxinal do Soturno confirmou mais dois casos de dengue no município nesta quarta-feira, dia 6, sendo um caso na Vila Jardim e outro na Vila Medianeira. Com essas confirmações, o número total de casos chega a nove.

Conforme o Secretário Municipal de Saúde, Lourenço Domingos Moro, a equipe segue realizando ações de combate ao mosquito da dengue (Aedes aegypti), com o monitoramento dos quarteirões onde foram diagnosticados os casos.

Nesse trabalho, a Agente de Vigilância em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde realizam o bloqueio em um raio de 150 metros a partir da residência do caso positivo, com a eliminação de depósitos com água, orientação aos moradores, tratamento com larvicida e coleta de larvas, que são encaminhadas ao laboratório da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde.

A aplicação de inseticida é realizada desde a terça-feira, dia 5, com o auxílio de servidores de outras secretarias municipais. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação de todos, colaborando com a eliminação de recipientes e entulhos que possam acumular água e permitindo a entrada dos agentes e servidores nos pátios de suas residências.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno