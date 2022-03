Faxinal do Soturno: Semana de Adaptação Curricular abordou metodologias de ensino inclusivas

A Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno e o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) realizaram, de 21 a 25 de março, a Semana de Adaptação Curricular.

Participaram das atividades a Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, Marluze Basso, as profissionais que atendem no CAEE: Diretora Luciane Elisete Coradini, Fonoaudióloga Bruna Roggia, Psicóloga Simone Lorenzoni, Educadora Especial Iriana Alves, Educadora Especial Cintia Aline Iop, e professoras das escolas municipais.

O objetivo do trabalho foi a adaptação curricular com os professores que possuem alunos de Educação Especial incluídos em sala de aula, para que possam atendê-los com metodologia direcionada às suas necessidades individuais.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno