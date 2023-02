Faxinal do Soturno sediou “Encontro das Cortes de Soberanas da Quarta Colônia”

Dentro da programação de 64 anos de emancipação político-administrativa de Faxinal do Soturno, a Administração Municipal organizou um Encontro das Cortes de Soberanas da Quarta Colônia.

O evento, que aconteceu na noite do sábado, 11 de fevereiro, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu também primeiras-damas e representantes de secretarias dos municípios vizinhos. Além de Faxinal do Soturno, estiveram representados os municípios de Agudo, Dona Francisca, São João do Polêsine, Pinhal Grande e Ivorá.

Após a fala de boas-vindas das soberanas faxinalenses e da abertura oficial com o Prefeito Clóvis Alberto Montagner, houve palestra sobre “Protagonismo Feminino” com a Master Coach Liana Moro, que abordou a importância da tomada de decisão para que cada pessoa possa ser protagonista da sua vida. Em seguida, foi servido um coquetel para um momento de confraternização entre os participantes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno