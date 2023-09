Faxinal do Soturno sediou Campeonato Estadual de JKS – Copa Quarta Colônia de Karatê

No último sábado, dia 16, Faxinal do Soturno sediou a 23ª edição do Campeonato Estadual de JKSRS, denominada “Copa Quarta Colônia de Karatê”. Disputas foram realizadas no Ginásio Municipal e comemorou os 25 anos da entidade esportiva.

Contando com aproximadamente 90 atletas das associações filiadas, foram disputadas as categorias de Kata, Koten Kata, Kata Equipe e Kata Família. Já nos combates foram Kihon Ippon, Kumite e Kumite Equipe.

A equipe da Fundação Ângelo Bozzetto, por meio da modalidade Karatê do Projeto Expressando Arte, contava com atletas de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca, Santa Maria, Dona Francisca e São João Polesine, quando conquistou 11 ouros, 13 pratas e nove bronzes, sendo vice-campeã na classificação geral. O torneio era classificatório para a competição nacional JKS Brasil, que será disputado em Goiás, no mês de outubro.

A equipe da região treina em Faxinal do Soturno desde 2017, com a liderança de Leonardo Mariano da Rocha que integrou as equipes de kata e kumite adulto, conquistando primeiro e segundo lugar respectivamente. As atividades na Quarta Colônia são ofertadas gratuitamente, ministradas pelo professor Gilson Scalabrin todas as terças-feiras, na sede da Fundação Angelo Bozzetto e no Bairro Verde Teto, ambos em Faxinal de Soturno.

O karatê é em uma arte marcial japonesa e um método de ataque e defesa pessoal que inclui diversas técnicas executadas com as mãos desarmadas.