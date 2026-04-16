Faxinal do Soturno sedia encontro regional de karatê e exame de graduação com participação de cinco municípios

Faxinal do Soturno sediou, no sábado, dia 12 de abril, mais uma edição do Kōshūkai JKSRS, encontro voltado ao fortalecimento do karatê regional, à padronização de exames, à integração entre dojos e à capacitação técnica de praticantes e professores. A atividade reuniu 50 karatecas dos municípios de Faxinal do Soturno, Pelotas, Santa Maria, Agudo e São João do Polêsine.

A programação foi realizada em dois locais: no Pavilhão da Prefeitura, na ExpoFax, na Vila Verde Teto, e também no espaço de aulas da Fundação Ângelo Bozzetto. O evento foi promovido pela JKSRS em parceria com a Fundação Ângelo Bozzetto, por meio do Projeto Zaidan Karate Shotokan – projeto contemplado com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Faxinal do Soturno.

A diretoria da JKSRS esteve presente por meio do presidente Clauder Betemps, da diretora técnica Juliana Studzinski Becker e do diretor de arbitragem Leonardo Mariano da Rocha. Também acompanhou as atividades o professor Gilson Scalabrin, que atua junto ao trabalho desenvolvido no município.

Além da presença de karatecas de diferentes cidades, o encontro teve destaque pela participação de alunos atendidos em Faxinal do Soturno, evidenciando o alcance social da iniciativa e a importância do investimento em ações de formação esportiva e educacional no município. Ao longo do dia, foram desenvolvidas atividades de alinhamento técnico, padronização de conteúdos e integração entre os grupos participantes.

O encerramento da programação ocorreu com o exame de graduação da Fundação Ângelo Bozzetto, realizado com banca da JKSRS. Na ocasião, 18 alunos foram aprovados para a próxima graduação, marcando um momento importante na trajetória dos praticantes e no processo de formação desenvolvido pela entidade.

Mais do que um encontro técnico, o evento demonstrou o papel do karatê como instrumento de disciplina, desenvolvimento humano e integração comunitária. A realização em Faxinal do Soturno também evidencia a consolidação do município como espaço de promoção de atividades esportivas com relevância regional e alcance social.

Fonte: Fundação Angelo Bozzetto