Faxinal do Soturno: Saúde recebe R$ 220 mil em emendas parlamentares

A Secretaria de Saúde de Faxinal do Soturno recebeu um reforço de R$ 220 mil provenientes de emendas parlamentares. Os recursos foram creditados ao município na segunda-feira, dia 13 de setembro, e são destinados para o custeio das despesas da Saúde em atenção primária.

De acordo com o prefeito em exercício e Secretário Municipal de Saúde, Lourenço Domingos Moro, R$ 110 mil foram destinados pelo senador Lasier Martins (Podemos) e os outros R$ 110 mil foram direcionados pelo deputado federal Jerônimo Goergen (Progressistas/RS).

Segundo Moro, a emenda do senador foi solicitada em janeiro deste ano, durante viagem a Brasília, juntamente com o prefeito Clovis Alberto Montagner. Já o recurso do deputado federal foi pleiteado pelo vereador Luiz Carlos Prevedello (Progressistas).

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno