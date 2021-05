Faxinal do Soturno: Saúde começa a vacinar profissionais da Educação contra a Covid

Se é possível sorrir com os olhos, essa alegria estava estampada nos rostos dos profissionais da Educação de Faxinal do Soturno, que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta quarta-feira, dia 26 de maio. Com a conclusão da imunização das pessoas com comorbidades e gestantes, a Secretaria Municipal de Saúde estendeu a vacinação para os professores, auxiliares e serventes das escolas da rede municipal e estadual de ensino de Faxinal do Soturno.

A primeira etapa da imunização dos profissionais da Educação vai contemplar aqueles que atuam na creche e pré-escola. Nesta manhã, o primeiro grupo recebeu a vacina nas dependências da Escola Paulo Freire e, na sexta-feira, dia 28, a imunização será concluída no Posto de Saúde da Sede, tendo em vista que algumas pessoas fizeram a vacina da gripe recentemente e precisam aguardar o prazo de quinze dias para serem imunizadas contra a Covid-19.

Conforme o vice-prefeito e secretário Municipal de Saúde, Lourenço Domingos Moro, a vacinação terá continuidade de acordo com o recebimento de mais doses da vacina. As próximas etapas da campanha são para os profissionais da Educação que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, depois séries finais, Ensino Médio e EJA.

A secretária de Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler afirma que a vacina garante maior proteção e segurança para que os profissionais da Educação possam realizar o seu trabalho. “Pra nós, representa a tranquilidade e o sentimento é de alegria e gratidão”, destaca.

Para a professora de Educação Física Adriana Neu, que atua no Projeto Ciranda e, desde o início da pandemia está limitada as atividades remotas, receber a primeira dose da vacina é uma conquista. “Me sinto feliz porque a vacina representa segurança, que só vai ser completa quando os alunos também estiverem vacinados. A educação física é movimento, deslocamento, troca de material, contato e estamos cada vez mais perto de voltar com tudo isso”, comemora.

A professora Raquel Piveta Rampelotto, que leciona na Emei Beija-Flor, teve diagnóstico positivo para Covid-19 há pouco mais de um mês e enxerga a vacina como um sinal de esperança. “É a proteção que temos agora, de imediato. Foi um dia muito importante”, declara.

Da mesma forma, a auxiliar de educação infantil Eliege Zanini Vendrúsculo esperava pela vacina. “Fico mais aliviada, por mim, pelos meus pais e pelas crianças”, completa.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno