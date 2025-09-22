Faxinal do Soturno: Reunião discute execução das políticas públicas combate à discriminação étnico-racial e à redução das desigualdades sociais

No último dia 15, o grupo de trabalho designado para implantação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) de Faxinal do Soturno, esteve reunido, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, para discutir medidas voltadas à execução das políticas públicas previstas na Lei nº 2.833, de 28 de agosto de 2024.

O Compir é um órgão permanente, fiscalizador e articulador das políticas de promoção da igualdade racial, composto por representantes do poder público e da sociedade civil, e vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo como finalidade deliberar e fiscalizar as políticas públicas voltadas ao combate à discriminação étnico-racial e à redução das desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, em consonância com o Estatuto da Igualdade Racial.

O encontro foi marcado pelo debate sobre ações práticas de implementação do Conselho, alinhamento das responsabilidades institucionais e pela definição de encaminhamentos para fortalecer as políticas de promoção da igualdade racial no município, além de propor as indicações para sua composição.

Participaram da reunião, o secretário municipal de Assistência Social, Antonio Marcos Martins Santos; o coordenador do Programa de Extensão Núcleo Interdisciplinar de Interação Jurídica Comunitária – Residência (NIJuC-R) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) José Luiz de Moura Filho; o vereador Calebe de Andrade Xavier; Julia Felipetto Guerra, estudante do 8º semestre de Direito da UFSM; Maria Fátima Souza, estudante de Serviço Social, e Bruno Bertoldo, estudante de Direito da UFSM.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno