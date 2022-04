Faxinal do Soturno: Representantes do Condesus e do Geoparque Quarta Colônia participam de sessão da Câmara de Vereadores

Com o objetivo de falar sobre o andamento do processo de certificação do Geoparque Quarta Colônia na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), representantes do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco participaram da 27ª Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno na noite da terça-feira, dia 5.

Na ocasião, o prefeito de Faxinal do Soturno e presidente do Condesus, Clovis Alberto Montagner, abordou a importância da parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o Condesus para buscar a titulação e o reconhecimento internacional pela Unesco. Para ele, o valor único da paleontologia e dos atrativos turísticos da Quarta Colônia já levaram a região para a mídia nacional e estão em processo de reconhecimento internacional.

Durante a fala de apresentação do Geoparque Quarta Colônia, Jaciele Sell, coordenadora institucional dos Geoparques UFSM e de Desenvolvimento Regional e Cidadania da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, destacou que este é um projeto de desenvolvimento regional. Ao todo, já foram executados mais de 90 projetos das mais diversas áreas do conhecimento no território. Ainda segundo Jacieli, neste mês iniciaram os cursos de qualificação do Programa Progredir que têm como objetivo gerar emprego e renda nas áreas de cultura e turismo. Dentre os principais desafios, Jaciele apontou a construção do Museu de Ciências Naturais da Quarta Colônia, além da execução da sinalização turística e a elaboração do plano integrado de turismo nos nove municípios da Quarta Colônia.

Além de Faxinal do Soturno, a proposta é percorrer as outras oito Câmaras de Vereadores para tratar sobre o assunto.

Jaciele Sell

Clovis Alberto Montagner

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno