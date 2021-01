Faxinal do Soturno renova parceria com o programa A União Faz a Vida

O prefeito em exercício de Faxinal do Soturno, Lourenço Domingos Moro, juntamente com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler e o assessor jurídico Diogo Zanella, recebeu uma comitiva do Sicredi Região Centro RS/MG. A reunião aconteceu no gabinete, na manhã de quarta-feira, dia 13 de janeiro, com o objetivo de tratar sobre o programa A União Faz a Vida. Representando o Sicredi estavam o vice-presidente, Renato Marin, o assessor jurídico, Eliézer Pinheiro, a assessora de programas sociais, Tatiane Stefanello, e a coordenadora administrativa e financeira da agência de Faxinal do Soturno, Fernanda Calegare Tronco, que participou através de uma videochamada.

Conforme Lourenço, na ocasião foi renovado o contrato com o Sicredi, para continuar realizando as atividades do programa A União Faz a Vida em Faxinal do Soturno. “É uma parceria muito positiva e que agrega na nossa Educação, sem onerar o município”, afirma.

Atualmente, o programa é desenvolvido na Escola Municipal Padre Pedro Copetti, situada em Sítio dos Mellos. Para 2022, a intenção é ampliar as atividades para mais escolas faxinalenses.

O programa A União Faz a Vida existe desde 1995, com a finalidade de promover a educação para um mundo mais cooperativo, ensinando desde cedo as crianças sobre temas como cooperação, cidadania e empreendedorismo, criando oportunidades de crescimento para todos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno