Faxinal do Soturno registra 38 novos casos de Coronavírus

Chega a 271 o número de casos positivos de coronavírus em Faxinal do Soturno. Em boletim divulgado na manhã desta terça-feira, dia 23 de fevereiro, a Secretaria Municipal da Saúde informou 38 novos casos. Do total de pacientes com Covid-19 no município, 235 já estão curados, 35 seguem em recuperação domiciliar, três estão hospitalizados e dois foram a óbito.

Além disso, existem 103 casos em monitoramento, ou seja, os pacientes estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela equipe de Saúde por 14 dias. Destes, 61 apresentam sintomas e 42 possuem histórico de contato ou viagens, mas não tem sintomas.

Em relação a testagem, foram realizados 702 testes RT-PCR (SUS), sendo 587 negativos, 115 positivos e 21 aguardam o resultado. Também foram aplicados 339 testes rápidos, sendo apenas cinco positivos. A Secretaria da Saúde ainda foi informada sobre 155 testes positivos feitos na rede particular.

Segundo óbito relacionado ao Coronavírus

No dia 11 de fevereiro, Faxinal do Soturno registrou o segundo óbito relacionado ao coronavírus. O paciente, de 81 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Santa Maria, desde o dia 27 de janeiro. Além da idade avançada, ele tinha hipertensão arterial.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno