Faxinal do Soturno receberá a Mostra UFN

O Município de Faxinal do Soturno é uma das cidades da Quarta Colônia que receberá a Mostra UFN, que acontecerá no dia 30 de agosto, no Clube Cruzeiro, das 9h às 16h30min. O propósito da Mostra é fortalecer os laços da Universidade Franciscana (UFN) com a comunidade.

O evento contará com rodas de conversa com egressos locais, espaços de apresentação de projetos, serviços de apoio à comunidade, oficinas e workshops, oportunidades, arte, cultura e entretenimento, além de uma imersão em realidade virtual serão algumas das abordagens que a Mostra da UFN irá apresentar.

Além disso, os visitantes poderão conhecer mais sobre os projetos da universidade, como: Telessaúde, Cátedra Unesco: Cidades Educadoras, Parque Tecnológico UFN, Categorização de alimentos (INOVA RS) e cursos de Capacitação Profissional.

Toda a comunidade está convidada a participar.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno