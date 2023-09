Faxinal do Soturno recebe prêmio na primeira edição do Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi

Na última quinta-feira, dia 21, aconteceu a 1ª Edição do Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi. O evento ocorreu na sede do Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios em Brasília.

O Município de Faxinal do Soturno conquistou o 3º Lugar, na Categoria Maior Desempenho entre Municípios com menos de 100 mil habitantes, atingindo 99,93% dos parâmetros exigidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), responsável pelo levantamento de dados, sendo que os dados são relativos ao ano de 2022.

Na ocasião, a Contadora do Município responsável pela confecção e envio dos relatórios, Idmara Manfio, esteve presente na Cerimônia de recebimento do Prêmio, representando o Município.

Ao retornar, realizou a entrega do Troféu ao Prefeito Municipal Clovis Alberto Montagner e ao Secretário de Administração e Gestão Financeira Iramir José Zanella.

Segundo a Contadora Idmara, “É uma satisfação estar na 3ª colocação do ranking da qualidade da informação contábil e fiscal. É um importante reconhecimento aos profissionais que prezam pela consistência e qualidade das informações que são enviadas ao Tesouro Nacional, através do Siconfi. Esta conquista, para nós enquanto município, é o resultado, não só do trabalho pessoal como Contadora, mas sim de uma equipe que juntos realizamos o nosso trabalho da melhor maneira possível. São vários os itens avaliados e poder contar com um sistema de informações de qualidade é essencial para que o nosso trabalho possa ter a consistência necessária para obtermos uma excelente pontuação”.

Fonte: Prefeitura Faxinal do Soturno