Faxinal do Soturno realiza processo seletivo para médicos e técnicos em enfermagem

O município de Faxinal do Soturno está com inscrições abertas para três processos seletivos que objetivam a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde.

São duas vagas para médico, duas vagas para técnico em enfermagem e uma vaga para técnico em enfermagem com qualificação em imunização. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail processoseletivo@faxinaldosoturno.rs.gov.br, até as 17h desta quinta-feira, dia 16.

Para todos os cargos, a contratação é temporária, pelo período de seis meses, podendo ser prorrogada por mais meio ano. O processo seletivo tem validade de um ano, com possibilidade de ser estendido por igual período.

Os editais 06/2021, 07/2021 e 08/2021 estão disponíveis no site da Prefeitura, aba Editais/Processos Seletivos (https://bit.ly/3jY6UWQ). Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

PROCESSO SELETIVO 06/2021

Técnico em enfermagem com qualificação em imunização (1 vaga)

– Escolaridade: Diploma de ensino técnico, registro no Órgão de Classe e qualificação em imunização

– Vencimento: R$ 1.953,26

– Carga horária: 40 horas

PROCESSO SELETIVO 07/2021

Técnico em enfermagem (2 vagas)

– Escolaridade: Diploma de ensino técnico e registro no Órgão de Classe

– Vencimento: R$ 1.953,26

– Carga horária: 40 horas

PROCESSO SELETIVO 08/2021

Médico (2 vagas)

– Escolaridade: Ensino Superior em Medicina e registro no Órgão de Classe

– Vencimento: R$ 6.000,00

– Carga horária: 20 horas

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno