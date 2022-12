Faxinal do Soturno realiza o Natal Canto e Luz 2022

Iniciou na última segunda-feira, dia 12, a programação do Natal Canto e Luz 2022, tradicional evento natalino de Faxinal do Soturno.

Até a sexta feira, dia 16, ocorre a Caravana do Natal com visita do Papai Noel nas comunidades do interior do município. A programação segue no sábado, dia 17, com Espetáculo Itinerante Natal Pampeano com Analise Severo e Jean Kirchoff a partir das 19h, quando irá percorrer as ruas da cidade. Por fim, no domingo, dia 18, na Praça Vicente Pallotti, a partir das 18h30min, ocorrerá o encerramento das atividades com apresentações de corais, chegada do Papai Noel e show musicla com a dupla Gabriel e Mateus.

Dia 17 – Sábado

Espetáculo Itinerante Natal Pampeano com Analise Severo e Jean Kirchoff

Clássicos natalinos nos ritmos gaúchos

Local: Saída da Praça Vicente Pallotti, passando pelo centro, vilas e distrito de Santos Anjos

Horário: a partir das 19h

Dia 18 – Domingo

Natal Canto e Luz 2022

Local: Praça Vicente Pallotti

18h30

Apresentação de Corais

Coral Santa Cecília de Faxinal do Soturno, Coral Ricordi D’Itália de Camobi, Santa Maria e Coral Municipal de Nova Palma

19h30

Chegada do Papai Noel

20h30

Show com a dupla Gabriel e Mateus