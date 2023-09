Faxinal do Soturno realiza entrega de donativos para os municípios afetados pelas enchentes no Estado

O município de Faxinal do Soturno realizou no último sábado, dia 16, a entrega das doações para os municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Nesta primeira leva foram entregues materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, colchões, cobertores e roupas de cama, além de alimentos não perecíveis.

A Administração Municipal de Faxinal do Soturno, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntário de Faxinal do Soturno agradeceram aos faxinalenses pelas doações e também a empresa Comercial Wendt, por realizar a entrega de forma gratuita.

Os demais donativos serão entregues em uma nova oportunidade. No momento, essas eram as necessidades de imediato sinalizadas pela central de recolhimento das doações.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno