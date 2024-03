Faxinal do Soturno: Projeto Viva em Movimento retomará atividades no dia 11 de março

As atividades do projeto “Viva em Movimento”, de Faxinal do Soturno, serão retomadas no próximo dia 11 de março. Aulas são ministradas pela professora Juliane Manfio.

O projeto, idealizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, busca promover saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas, oferecendo aulas com duração de uma hora para a realização de exercícios físicos, como aquecimento, alongamento, ginástica localizada e dança.

A ação busca reduzir as comorbidades decorrentes do envelhecimento, a partir da prática da atividade física, sendo esse um método significativo na promoção da qualidade de vida com inúmeros benefícios para as pessoas.

Confira o cronograma das atividades:

Segunda-feira – 14h30min às 15h30min – Verde Teto, Medianeira, Santo Antônio, Centro e Linha Nova Palma

Quarta-feira – 08h20min às 09h20min – Saxônia e Santos Anjos

9h40min às 10h40min – Linha Guarda Mor

14h às 14h50min – Sítio Alto

15h20min às 16h20min – Val Veronês

Quinta-feira – 14h às 15h – Sítio dos Mellos

Com informações da Prefeitura de Faxinal do Soturno.