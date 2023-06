Faxinal do Soturno: Projeto “Guerreira de um novo amanhecer” desenvolve a reflexão a partir de conversas e dinâmicas de grupo

O projeto “Guerreiras de um novo amanhecer”, da Secretaria de Assistência Social de Faxinal do Soturno, desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), acontece todas às quartas-feiras à tarde, com rodas de conversa, dinâmicas de grupo, vídeos e outros recursos.

Na semana passada, 21 de junho, no projeto Guerreiras de um Novo Amanhecer, coordenado pelas profissionais do CRAS, Cristina Cerezer (coordenadora) e Tamires Dela Justina (assistente social), foi desenvolvida a “Dinâmica do Espelho” onde as participantes foram convidadas a abrir uma caixa, dentro da qual havia um espelho. Na dinâmica, deveriam falar sobre as características desta pessoa que aparecia no espelho, sem falar seu nome, ou seja, as participantes descreveram a si mesmas, sem revelar isto ao restante do grupo.

Na realização dos grupos, a dinâmica é uma ferramenta que auxilia a aumentar a integração, romper as barreiras e incentivar o trabalho em equipe, além de estimular a reflexão sobre determinado assunto de maneira leve e descontraída, comenta Cristina.

Tal dinâmica teve por objetivo estimular a reflexão sobre si e o autoconhecimento. Pode parecer algo simples, mas para algumas pessoas, é extremamente difícil reconhecer suas qualidades, destaca Tamires.

Após a participação de todos, foi realizado um momento de reflexão, sendo questionado as integrantes como elas se sentiram no momento em que abriram a caixa; quais foram seus pensamentos; como foi ter que descrever sobre si. Sendo ressaltado que todas são únicas, possuem qualidades positivas e são essenciais para a realização do Projeto.

Posteriormente foi realizada uma atividade artesanal, onde foram feitas aplicações de tecido em latas de leite. O objetivo dessa atividade foi trabalhar a criatividade e desenvolver habilidades manuais, que posteriormente podem ser utilizadas como fonte de renda. A oficina de artesanato foi ministrada voluntariamente pela Eliana Benetti.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno