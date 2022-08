Faxinal do Soturno: Professores do município recebem capacitação para o Sistema EducarWeb

Na última sexta-feira, dia 26, a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno realizou um treinamento com professores, diretores e demais profissionais da Educação do município para o uso do software de gestão EducarWeb. A capacitação, ministrada por um representante da empresa contratada, aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire.

De acordo com a secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler, a partir de setembro todos os profissionais estarão utilizando a plataforma digital para troca de informações, planejamento, chamadas, lançamento de notas e envio de atividades. A ação faz parte do processo de informatização da Rede Municipal de Ensino. Os alunos também poderão acessar a plataforma na sala de aula com os Chromebooks disponíveis no laboratório móvel de informática.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno