Faxinal do Soturno: Patrulha agrícola é entregue para agricultores da Linha Formosa e esquina de Santos Anjos

Foi realizada na tarde da última quarta-feira, dia 24, a entrega de quatro equipamentos de patrulha agrícola para as comunidades da Linha Formosa e esquina de Santos Anjos, interior de Faxinal do Soturno. O ato aconteceu em frente à Prefeitura de Faxinal do Soturno, quando os agricultores que ficaram responsáveis pelos equipamentos assinaram o termo de cessão de uso e retiraram o maquinário, para levar até as suas respectivas localidades.

Para a Linha Formosa foi destinado o vagão forrageiro. Já a comunidade da esquina de Santos Anjos recebeu uma raspadeira agrícola, uma grade niveladora e uma roçadeira agrícola.

O investimento é de R$ 92.200,00, por meio Pregão 44 na forma eletrônica, com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e contrapartida da Administração Municipal de R$ 5.750,00, através de emenda parlamentar do deputado federal Giovani Feltes, atualmente secretário da Agricultura do Estado, solicitada pelo secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Ricardo Marzari.

No ato, estiveram presentes o prefeito Clovis Alberto Montagner, o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Ricardo Marzari, o secretário de Assistência Social, Eduardo Garlet Prestes, a chefe de gabinete Débora Vizzotto, e os representantes das comunidades, Julimar Maraschin Ruviaro, Nicolau Bulegon, Gilnei Agostinho Ceolin e Luiz Carlos Catto.

“Esta é a sétima patrulha agrícola que realizamos no atual mandato”, destaca Paulo Ricardo.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno