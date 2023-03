Faxinal do Soturno: Obras no Ginásio de Santos Anjos estão em fase de conclusão

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos segue trabalhando na obra de melhorias do Ginásio Municipal de Santos Anjos, distrito urbano de Faxinal do Soturno.

No ginásio são concluídas obras de revitalização da estrutura, substituição do assoalho da quadra de esportes, pintura interna e externa, melhorias nos banheiros e elaboração do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI).

O valor total da obra é R$ 279.496,41, sendo que R$ 248.300,00 é referente ao recurso recebido por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Afonso Hamm, solicitado pelo vereador faxinalense Paulo Chelotti, e o é restante contrapartida do município.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno