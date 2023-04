Faxinal do Soturno: Obras da nova UBS na Vila Verde Teto estão em andamento

A tão esperada obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila Verde Teto, em Faxinal do Soturno, está em andamento. Na manhã desta sexta-feira, 14 de abril, o Vice-Prefeito e Secretário de Saúde Lourenço Domingos Moro esteve visitando a obra juntamente com o Engenheiro Civil Carlos Augusto Pretzel.

A empresa responsável pela obra de 240,16 metros quadrados é a CFV Obras Públicas Ltda., ganhadora da Tomada de Preços 12/2022. O valor total da obra é de R$ 628.438,22, com recursos próprios do Município. O projeto prevê consultórios médico e odontológico, enfermagem e farmácia. O prazo de execução é de 12 meses.

O Vice-Prefeito e Secretário de Saúde Lourenço Domingos Moro disse que está muito feliz em ver esta obra sendo construída, pois era uma das principais metas da Secretaria de Saúde, tendo em vista a importância da construção de uma Unidade Básica de Saúde para atender os faxinalenses que residem nas Vilas Verde Teto e Falcão.

“Foi uma promessa de campanha, está no nosso plano de governo e com o empenho da Administração Pública, este projeto está saindo do papel. Esperamos que até o final do ano estejamos com a obra concluída”, destaca.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno