Faxinal do Soturno: Obras da nova UBS na Vila Verde Teto estão em andamento

As obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Verde Teto, em Faxinal do Soturno, estão em andamento e o secretário municipal de Obras e Serviços , Clovis Benetti, tem acompanhado a obra, juntamente com o Engenheiro Civil Carlos Augusto Pretzel, em que periodicamente acompanham o trabalho dos pedreiros e esclarecem dúvidas no encaminhamento da mesma.

Neste momento a obra está na fase de execução de reboco e demais revestimentos, que possibilitará deixar a parede regularizada e impermeabilizada, pronta para receber a pintura.

A empresa responsável pela obra de 240,16 metros quadrados é a CFV Obras Públicas Ltda., ganhadora da Tomada de Preços 12/2022. O valor total da obra é de R$ 628.438,22, com recursos próprios do Município. O projeto prevê consultórios médico e odontológico, enfermagem e farmácia. Somando mais uma unidade à Secretaria de Saúde, sob a coordenação do Secretário da pasta e também vice-prefeito Lourenço Domingos Moro.

O vice-prefeito e secretário Lourenço destaca que a construção de uma Unidade Básica de Saúde, para atender os faxinalenses que residem nas Vilas Verde Teto e Falcão, era uma das principais metas da Secretaria de Saúde.

A finalização da obra está prevista para janeiro de 2024.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno