Faxinal do Soturno: MPRS acompanha iniciativa de curso de extensão para capacitação em manipulação de alimentos

Em uma ação que destaca a importância da colaboração entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e a academia para o desenvolvimento comunitário e a promoção da saúde pública, o promotor de Justiça de Faxinal do Soturno, Cláudio Estivallet Junior, comprometeu-se a acompanhar as atividades do Programa de Extensão Prodotti Alimentari.

Coordenado pela professora doutora Neila Richards, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o programa tem como objetivo capacitar manipuladores de alimentos na região da Quarta Colônia, que abarca nove municípios, enfatizando a importância da correta manipulação de alimentos para a saúde pública.

Durante audiência realizada no dia 15 de março, Neila Richards apresentou ao promotor as diretrizes e ações planejadas para o programa, que também busca contribuir significativamente para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3), que se concentra em garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas em todas as idades.

A estudante do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) da UFSM Greici C. Uliana também está envolvida no projeto, representando o engajamento estudantil e a aplicação prática do conhecimento acadêmico em projetos de extensão que beneficiam a comunidade.

“A iniciativa Prodotti Alimentari destaca-se como um exemplo de como a educação e a capacitação podem ser ferramentas poderosas na promoção da saúde pública e no desenvolvimento sustentável”, ressaltou Estivallet.

O MPRS, por meio das Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno e Restinga Seca, desenvolve 25 projetos regionais digitais, os quais visam alcançar a efetivação de direitos coletivos do cidadão, mediante ações desenvolvidas diretamente com a comunidade. Entre eles, destaca-se o Projeto “MP Alimentação Saudável e Legal: Segurança Alimentar e Regularização dos Produtores Coloniais”, que irá acompanhar a iniciativa da UFSM.

Fonte: MP/RS