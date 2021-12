Faxinal do Soturno: Linha da Gruta recebe patrulha agrícola

A comunidade de Linha da Gruta – Sítio Alto, interior de Faxinal do Soturno, recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 30, em frente à Prefeitura, uma patrulha agrícola para utilização das famílias da Associação Nossa Senhora de Lourdes – Gruta Sítio Alto.

Os recursos do maquinário são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Marlon Santos (PDT), no valor de R$ 200 mil. Por meio de licitação, foram adquiridos oito equipamentos, dos quais sete já foram entregues: carreta graneleira, guincho, perfurador de solo para trator, plaina traseira para trator, distribuidor de adubo e ureia, classificadora de grãos e pulverizador.Além destes implementos repassados à comunidade, em janeiro de 2022 ainda deve ser entregue uma roçadeira para trator.

Do valor total da emenda, ainda restam R$ 61.795,00, que serão destinados para a compra de mais um graneleiro.

Prefeito Clovis e o deputado Marlon

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno