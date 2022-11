Faxinal do Soturno já está em clima natalino

Após semanas de trabalho de uma equipe de servidores da Administração Municipal, na última sexta-feira, dia 11, foram ligadas as luzes da decoração natalina na Praça Vicente Pallotti, em Faxinal do Soturno.

A alegria de crianças e adultos ao visitar a Aldeia do Papai Noel confirma que uma das épocas mais aguardadas do ano chegou. Está aberto mais um Natal Canto e Luz.

Os moradores faxinalenses e visitantes podem apreciar a Morada do Papai Noel e uma exuberante árvore de Natal, o presépio com a representação do nascimento de Jesus, a nova rua iluminada e as árvores de Natal ao longo da Avenida Vicente Pigatto.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno