Faxinal do Soturno inicia o ano letivo no dia 19 de fevereiro

O período de férias escolares equivale ao tempo de planejamento do próximo ano letivo na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. O calendário escolar de 2020 já está definido e as aulas devem começar no dia 19 de fevereiro, para a rede municipal e estadual de ensino de Faxinal do Soturno.

De acordo com a titular da pasta, Carmem Zacarias, o momento é de preparação para que toda a estrutura pedagógica e física esteja adequada para receber os estudantes. Os prédios das escolas do município receberam pintura externa nova. O trabalho iniciou ainda em outubro de 2019 e está sendo finalizado este mês na Escola Santa Rita de Cássia. A frota do transporte escolar também está sendo revisada, junto à garagem, no Parque de Máquinas da Prefeitura.

Conforme Carmem, as turmas estão praticamente fechadas, com algumas vagas disponíveis ainda, para situações de transferência ou mudança de cidade, uma vez que o período de matrículas e rematrículas já encerrou. O planejamento da Secretaria inclui remanejamento de profissionais e contratação de novos professores, para suprir as demandas e preencher as vagas que surgem na transição de um ano letivo para outro.

Apesar de as aulas iniciarem no dia 19, Carmem salienta que os professores e profissionais da Educação retornam às atividades alguns dias antes, para as capacitações e reuniões pedagógicas que já são tradicionais. No dia 14 de fevereiro, as diretoras das escolas do município participam de reunião na Secretaria. Já no dia 17, ocorre a abertura do ano letivo para os professores e servidores da pasta, às 13h30, na Câmara de Vereadores. No dia 18, véspera de início das aulas, as equipes se reúnem nos respectivos educandários.

O atendimento na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto segue com horário normal, das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda à sexta-feira, junto ao Antigo Seminário.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno