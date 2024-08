Faxinal do Soturno: Hospital de Caridade São Roque inaugura Serviço de Cirurgia Bariátrica para pacientes do Sus

O Hospital de Caridade São Roque, de Faxinal do Soturno, inaugurou no sábado, dia 3, o Serviço de Cirurgia Bariátrica, tornando-se referência para 33 municípios na realização de cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (Sus).

O serviço é coordenado pelo médico cirurgião Dener Giardon e conta com uma equipe multidisciplinar composta por cirurgiões, anestesistas, nutricionista, psicóloga, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nefrologistas, cardiologistas e clínicos gerais, além do pessoal de apoio. Inicialmente, o hospital projeta realizar até 15 cirurgias por mês.

Atualmente, 3.375 pessoas estão inscritas aguardando a oportunidade de realizar uma cirurgia bariátrica pelo Sus. Para estar habilitado a realizar o procedimento, o paciente deve inicialmente buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação médica. Caso seja confirmado o diagnóstico de obesidade, o paciente será cadastrado no Sistema de Regulação Estadual (GERCON), que faz o encaminhamento para a instituição.

Conforme publicação da unidade hospitalar faxinalesne, “nosso serviço tem o firme propósito de cuidar e transformar vidas, focando na segurança, qualidade e humanização, reduzindo a fila de espera e proporcionando uma nova oportunidade de saúde e bem-estar para nossos pacientes”, acrescentando que “agradece à equipe da clínica Bariatriclin pelo treinamento disponibilizado e pelo apoio fundamental no início do serviço, garantindo a formação de uma equipe dedicada e focada na segurança e qualidade do trabalho”.

Fonte: Hospital de Caridade São Roque