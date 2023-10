Faxinal do Soturno: Final de semana será de Expofax 2023

Neste final de semana, dias 20, 21 e 22, ocorrerá a retomada da Exposição Feira Agroindustrial e Comercial de Faxinal do Soturno (Expofax). Sediada no Parque de Exposições e com entrada gratuita, evento é uma promoção da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) e Prefeitura de Faxinal do Soturno.

Nesta edição, a Expofax contará com dois palcos com atrações locais, regionais e um show nacional com o cantor Felipe Araújo, pavilhões com novidades e tecnologias do agronegócio, além do destaque para as potencialidades do turismo do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco. Também terá uma praça de alimentação, parque de diversões, 9ª Feira do Livro da Fundação Ângelo Bozzetto, Encontro de Som Automotivo e Exposição de Carros Antigos. Ainda contará com a participação do Dino Ceppo e dos ônibus do Grêmio e do Inter.

Os ingressos para o show nacional podem ser adquiridos pelo site ingressonacional.com.br, nos pontos de venda da Quarta Colônia e Santa Maria ou com os promoters oficiais do evento. Mais informações sobre o show podem ser obtidas pelo telefone (55) 99192-5253 com a equipe do Kasarão Arena.

Expofax 2023 terá cobertura da Rádio Integração 98.5 FM.

Confira a programação completa:

20/10 SEXTA-FEIRA

9h às 18h – 9ª Feira do Livro Fundação Ângelo Bozzetto

17h – Abertura dos pavilhões

17h às 23h30 – Parque de diversões Play Sul

Palco Cultural:

19h – Abertura oficial (Presença de autoridades)

Arena de Shows:

21h – DJ Maguila

22h – Show Indústria Musical

23h30 – Fechamento dos pavilhões

21/10 SÁBADO

9h – Abertura dos pavilhões

9h às 18h – 9ª Feira do Livro da Fundação Ângelo Bozzetto

9h às 00h – Parque de diversões Play Sul

10h às 19h – Dino Ceppo

11h às 17h – Ônibus do Grêmio e do Inter

Palco Cultural:

14h30 – Centro de Tradições Gaúchas Coração do Rio Grande

15h – Fundação Ângelo Bozzetto

19h – Banda Alto Risco

20h – DJ Leonardo Martini

Arena de Shows:

20h – Show Janaina Jhoy

21h30 – DJ Dodô

23h – Show Felipe Araújo

00h – Fechamento dos pavilhões

22/10 DOMINGO

9h – Abertura dos pavilhões

9h às 18h – 9ª Feira do Livro da Fundação Ângelo Bozzetto

9h às 21h – Parque de diversões

10h às 19h – Dino Ceppo

Palco Cultural:

14h30 – Escolinha da Tradição de Marité da Costa

15h – Escola de Música Mi-Re-La

16h – Orquestra Jovem Recanto Maestro

Arena de Shows:

10h às 17h – Encontro de Som Automotivo (Galera Pirasom)

17h – Show Paula Machado

19h – Show Samba Move

20h – DJ Maguila

Rua dos Pinus:

9h às 18h – Exposição de Carros Antigos (Associação de Carros Antigos do Vale)

21h – Encerramento

Realização: Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIS) e Município de Faxinal do Soturno

Patrocínio: Sicredi, Construtora Jobim, Antonio Meneghetti Faculdade, Camnpal, Banrisul, Hotel Recanto, Unimed Santa Maria, Nova Palma Energia e Lojas Becker

Apoio: Geoparque Quarta Colônia, Kasarão Arena, Emater e Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado do Rio Grande do Sul