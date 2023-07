Faxinal do Soturno: Expofax 2023 contará com show nacional e entrada gratuita no Parque de Exposições

Está sendo organizada mais uma edição da Expofax, a Feira Agroindustrial e Comercial de Faxinal do Soturno. Após três anos sem ser realizada, a Expofax 2023 promete movimentar Faxinal do Soturno e o território da Quarta Colônia.

A feira, que é realizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) e pelo Município de Faxinal do Soturno, acontecerá de 20 a 22 de outubro, no Parque Municipal de Exposições. O espaço está recebendo uma série de melhorias, como reforma dos pavilhões e banheiros, além da instalação de novas redes de energia elétrica, de água e de esgoto. O serviço está sendo coordenado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Nesta edição, a feira contará com dois palcos: o Palco Cultural, que estará localizado junto à Praça de Alimentação e receberá apresentações culturais e artísticas de grupos locais; e a Arena de Shows, espaço que contará com shows de artistas regionais e um show nacional com o cantor Felipe Araújo (foto), um dos astros da música sertaneja no Brasil. O evento do sábado está sendo organizado com o apoio do Kasarão Arena.

A entrada no Parque de Exposições será gratuita, bem como os shows e apresentações culturais da sexta-feira e do domingo. Apenas na noite de sábado, haverá cobrança de ingresso para acessar a Arena de Shows. Os ingressos devem estar disponíveis para comercialização ainda neste mês.

Além do show nacional, já está confirmado o show de abertura da Expofax 2023 com a Banda Indústria Musical, uma das maiores bandas do sul do Brasil. O show, que conta com o apoio das Lojas Becker, acontecerá na noite de sexta-feira, 20 de outubro. As demais atrações musicais, que se apresentam tanto na Arena de Shows como no Palco Cultural, serão divulgadas durante o mês de julho pelas redes sociais da Expofax 2023.

Além dos shows, a feira contará com o Espaço das Agroindústrias Familiares e o Espaço do Artesanato, ambos organizados com o apoio da Emater do Município. Também está confirmado o Espaço do Turismo, com o objetivo de divulgar o trabalho desenvolvido no território do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco pelo Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (Cappa/UFSM) e pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus).

Para os apaixonados por aventuras, durante os três dias de feira, o Município receberá o Festival de Voo Livre e Paramotor. O projeto, organizado pela Escola Cia do Ar e pelo Clube Centro Sul de Voo Livre, deve receber cerca de 20 pilotos para atividades de revoadas diárias de paramotor no início da manhã e final da tarde, além de voos solo de paraglider e voos duplos de paraglider com passageiros.

Também durante a Expofax 2023, no sábado, 21 de outubro, das 11h às 17h, estará no Parque de Exposições o ônibus do Grêmio, com as taças da Copa Libertadores da América, Mundial de Clubes e Copa do Brasil, e o Mosqueteiro (um dos principais símbolos do time).

A comercialização dos espaços para expositores já está aberta. Até o dia 12 de julho, a oportunidade é para associados da Acis Faxinal do Soturno. De 12 a 26 de julho, as demais empresas faxinalenses interessadas em expor os seus serviços e produtos durante a feira, poderão garantir o seu espaço. Para as empresas de outros municípios, a comercialização dos espaços iniciará no dia 1º de agosto.

Mais informações podem ser adquiridas com a Acis de Faxinal do Soturno pelo telefone e WhatsApp (55) 3263-1236.

Fonte: Acis