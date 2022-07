Faxinal do Soturno: Estradas do interior recebem patrolamento

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno está dando continuidade aos trabalhos de patrolamento de estradas no interior do município.

Depois da recuperação de estradas na Linha Saxônia e em Novo Treviso, o patrolamento é feito na Linha Formosa. O trabalho na localidade deve ser concluído nesta sexta-feira, dia 22.

Para o secretário Clóvis Benetti, esse trabalho de manutenção das estradas, que é feito periodicamente, é fundamental para garantir boas condições de tráfego para os moradores do interior.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno