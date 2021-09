Faxinal do Soturno: Escola Santa Rita de Cássia realiza pedágio alusivo à Semana do Trânsito

Na manhã da última quinta-feira, dia 23, os alunos do 3º, 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental da Escola Santa Rita de Cássia, de Faxinal do Soturno, realizaram um pedágio na Rua Gaspar Martins, próximo à Prefeitura. A ação foi programada dentro das atividades alusivas à Semana do Trânsito e contou com o apoio da Brigada Militar e do Sistema Integrado de Trânsito.

Conforme a diretora da escola, Denize Rangel, ao longo da semana a temática foi trabalhada em sala de aula com os estudantes, com o objetivo de promover a conscientização sobre a segurança no trânsito e a prevenção de acidentes. No pedágio, que marcou o encerramento da programação, os alunos abordaram os motoristas e entregaram materiais informativos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno