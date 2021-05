Faxinal do Soturno: Escola Paulo Freire participa de projeto de robótica espacial

Os alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Paulo Freire, de Faxinal do Soturno, estão participando do Programa Robótica Espacial. É um projeto piloto que está sendo realizado pela Universidade de Brasília (UNB) em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e com o apoio técnico da Agência Espacial Brasileira. Ao todo, 250 escolas em todo o Brasil foram contempladas com a iniciativa.

A live de lançamento do programa aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 10 de maio, no Facebook do Programa Robótica Espacial. A partir de agora, os alunos terão acesso a 15 módulos de conteúdo, com diversas videoaulas, que podem ser assistidas por meio da plataforma do projeto. Entre os temas que serão abordados estão vivência digital, criatividade, fundamentos da robótica e da elétrica e noção espacial 3D. O curso tem duração de três meses e os alunos da Paulo Freire serão acompanhados pela professora Jaqueline Liberalesso.

Conforme a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler, a plataforma usa simuladores para que os alunos vivenciem, de forma bem realista, a criação e a montagem de um robô Rover Vehicle, inspirado no projeto Artemis, liderado pela NASA, do qual o Brasil faz parte, por meio da Agência Espacial Brasileira. “A participação neste projeto vai contribuir para o desenvolvimento dos alunos, uma vez que robótica é um assunto novo e que instiga o aprendizado pelo desafio e curiosidade”, afirma. Além disso, Simone avalia que a iniciativa também é positiva por proporcionar aos estudantes o contato com a ciência.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno