Faxinal do Soturno: Encontro das serventes da Rede Municipal de Educação

No dia 25 de julho estiveram reunidas as serventes da Rede Municipal de Educação para avaliação do primeiro semestre e planejamento do segundo.

Estavam presentes também a Secretária da Educação, Cultura e Desporto Simone Cancian Stieler, a Nutricionista Marcia Falcão e a Chefe do Serviço de Nutrição Escolar Geneci Spat.

O objetivo do encontro foi fazer uma avaliação do primeiro semestre, planejar e traçar metas para os meses restantes do ano letivo.

Na oportunidade a Secretária Simone colocou para as serventes a importância do bom relacionamento com os alunos, que as crianças são a prioridade, a razão de ser da escola, sendo, portanto, merecedoras de toda a atenção, cuidado, carinho e amor.

Aproveitando o encontro, a nutricionista passou um treinamento com enfoque nas relações humanas entre colegas de trabalho e controle de estoque.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno