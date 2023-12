Faxinal do Soturno: Emater/Ascar entrega relatório anual e planeamento para 2024

Durante reunião realizada na Prefeitura de Faxinal do Soturno nesta quinta-feira, dia 21, a chefe do escritório municipal de Emater/Ascar, Bruna Mezzomo Neubauer, e o engenheiro agrônomo Diogo Vendruscolo, entregaram ao prefeito Clovis Alberto Montagner e ao secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Ricardo Marzari, o relatório de atividades desenvolvidas pela instituição durante este ano de 2023 e o plano operativo de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) para 2024.

Conforme dados do relatório de atividades, de janeiro a dezembro de 2023 a Emater/Ascar atendeu 520 famílias faxinalenses, em 14 localidades. Além disso, foram promovidos os cursos de Turismo Rural e de Reservação de Água e Irrigação neste período.

Dentre as atividades destacadas estão o acompanhamento e consultas técnicas para a produção de morangos; ações com pessoas com deficiência realizadas desde 2016 na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae); e orientações sobre produção, regularização de produtos e comercialização para agroindústrias do município. Além disso, neste ano aconteceu a “Feira das agroindústrias, artesanatos e flore”s durante a Exposição Feira de Faxinal do Soturno (Expofax).

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno