Faxinal do Soturno divulga projetos selecionados para edital da Lei Aldir Blanc

O Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno, divulgou nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro, os projetos selecionados para o prêmio “Faxinal pela Cultura”.

Ao todo, 17 propostas foram cadastradas para receber recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O valor total disponibilizado para Faxinal do Soturno é R$ 51.707,96.

Os projetos foram avaliados pelo Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc e receberam pontuações de acordo com as informações prestadas ao edital. O resultado final será publicado no dia 10 de dezembro, após o prazo de dois dias para recursos.

Confira o resultado preliminar:

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno