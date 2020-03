Faxinal do Soturno deve adotar medidas de racionamento de água

Com os reservatórios de distribuição de água com apenas 30% da sua capacidade total de armazenamento, Faxinal do Soturno vive a eminência da adoção de medidas de racionamento de água.

Um comunicado da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno (ACBVFS), da Prefeitura Municipal e da Corsan foi divulgado através da rede social da Prefeitura de Faxinal do Soturno na quinta-feira, dia 5 de março, solicitando que a comunidade adote medidas para o racionamento de água.

Diz a nota:

COMUNICADO À COMUNIDADE FAXINALENSE

Como é de conhecimento geral, o Estado do Rio Grande do Sul passa por um período de forte estiagem. Diversos municípios já decretaram situação de emergência e os prejuízos nas lavouras são expressivos.

Em razão deste período de escassez hídrica, a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno (ACBVFS), a Prefeitura Municipal e a Corsan comunicam à população faxinalense que os reservatórios de distribuição de água no momento estão operando em apenas 30% da sua capacidade total de armazenamento.

Assim sendo, é imprescindível a adoção de medidas para o racionamento de água imediatamente, a fim de que toda a população se mantenha abastecida durante o presente período de estiagem.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno