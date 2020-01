Faxinal do Soturno decreta Situação de Emergência

Em razão da falta de chuvas e dos prejuízos irrecuperáveis causados à agricultura do município, Faxinal do Soturno decretou Situação de Emergência na quarta-feira, dia 15 de janeiro. O documento foi assinado pelo prefeito em exercício Lourenço Domingos Moro, considerando o relatório de diagnóstico apresentado pela Comissão Representativa do Setor Agropecuário, composta pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Conforme o decreto, no período de 28 de novembro de 2019 a 8 de janeiro de 2020, foi registrado apenas 20 milímetros de chuva em áreas localizadas do município. O objetivo do documento, segundo o prefeito em exercício, é facilitar para os agricultores a negociação das dívidas com as instituições financeiras e pleitear, junto aos governos estadual e federal, auxílio financeiro para o atendimento dos produtores rurais prejudicados pela estiagem.

“É uma perda muito grande e com certeza vai ser um ano difícil para a agricultura, temos prejuízos em todas as culturas, no feijão, no milho, no fumo, na soja, no arroz e, mesmo que a chuva venha, não tem mais como recuperar”, enfatiza Moro.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno