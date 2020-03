Faxinal do Soturno decreta calamidade pública e determina fechamento do comércio e serviços não essenciais por 15 dias 

A Administração Municipal de Faxinal do Soturno emitiu um novo decreto na tarde desta sexta-feira, dia 20 de março, declarando estado de calamidade pública no Município e dispondo sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). O novo documento determina o fechamento do comércio, indústria e prestação de serviços não essenciais por um período de 15 dias, a partir deste sábado, dia 21 de março.

Segue permitido o funcionamento de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, mercados e supermercados, postos de combustíveis, agropecuárias, bancos e casas lotéricas, empresas ligadas à produção de agrícola e de alimentos e que atuam no fornecimento de peças e socorro mecânico. Também podem funcionar os restaurantes, bares, padarias e lancherias, desde que o atendimento seja somente com tele-entrega, evitando assim a aglomeração de pessoas.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno