Faxinal do Soturno: Curso “Do mato ao prato” ensina receitas com frutíferas nativas da região

O segundo curso ofertado pelo Programa Progredir Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco, em Faxinal do Soturno, já iniciou suas atividades. No total 31 mulheres estão inscritas no curso “Do mato ao prato: geleias, biscoitos e outras delícias com frutas nativas”, ministrado pela professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Suzane Bevilacqua Marcuzzo e pela bióloga e estudante do curso de Gestão Ambiental Emília Cebalhos, no antigo Galpão Crioulo, junto ao Estádio Municipal.

O curso, vinculado ao projeto de extensão “Geoparque Quarta Colônia e o Patrimônio Natural: o sabor das frutíferas nativas da Mata Atlântica”, busca incentivar e divulgar as plantas e frutíferas nativas do Bioma Mata Atlântica no preparo de alimentos artesanais típicos da região da Quarta Colônia.

De acordo com a professora Suzane, a estratégia principal do curso é que as participantes passem a conhecer as frutas do bioma da região que, muitas vezes, são negligenciadas por falta de conhecimento, especialmente sobre o seu sabor e benefícios. Essa estratégia está baseada em outros biomas como a da Amazônia, onde são consolidadas a castanha do Pará, o açaí e o guaraná. “Aqui nós temos frutas tão saborosas e tão benéficas quanto os outros biomas, mas elas não aparecem porque esse conhecimento se perdeu ao longo do tempo ou nem chegou a se consolidar”, explica.

Por meio do curso, as alunas aprendem a teoria sobre algumas frutíferas nativas encontradas na região e podem aplicar esse conhecimento em receitas elaboradas durante a parte prática das aulas. Na segunda aula do curso, realizada na tarde da quinta-feira, 28 de abril, foi trabalhada a aroeira-vermelha, mais conhecida como pimenta rosa. Após conhecerem a espécie e os seus benefícios, as alunas produziram biscoitos, chocolates e um drink com os frutos da aroeira-vermelha.

Durante as próximas aulas devem ser preparadas receitas com jabuticaba, araçá, guabiroba, butiá e uvaia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno