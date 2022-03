Faxinal do Soturno: Coral Santa Cecília retoma os encontros presenciais

Depois de mais de dois anos sem encontros presenciais, devido à pandemia de Covid-19, na última quarta-feira, dia 9, o Coral Santa Cecília de Faxinal do Soturno retomou os ensaios do grupo. Estiveram presentes antigos membros do coral e novos integrantes convidados.

O prefeito faxinalense Clovis Alberto Montagner participou do primeiro encontro deste ano e destacou a importância do coral, um dos grupos mais antigos de Faxinal do Soturno e da região. Para fomentar a tradição e auxiliar a entidade, o município apoiará o Coral Santa Cecília com o repasse anual de R$ 14.500,00, sendo R$ 1.450,00 o valor mensal para custear as despesas do regente.

O coral, que em 2022 completa 90 anos, objetiva disseminar e preservar a cultura musical e o canto coral em Faxinal do Soturno e na região da Quarta Colônia. Regido por um maestro profissional, possui em seu repertório canções em diversos idiomas, sem perder a essência da música sacra.

A presidente Nilva Zanini Rorato convida os interessados da comunidade para conhecer e integrar o Coral Santa Cecília. O grupo se reunirá semanalmente no Auditório Municipal, nas quartas-feiras, das 19h às 21h, para ensaios e preparação de repertórios para as apresentações.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno