Faxinal do Soturno: Continuação da pavimentação da estrada do Cerro Comprido está em processo de licitação

Está em andamento a licitação da obra de pavimentação da estrada do Cerro Comprido, em Faxinal do Soturno, que liga a cidade até a Ermida de São Pio de Pietrelcina.

O trecho abrange 1.350,00 metros de extensão, totalizando uma área de 9.450,00m² a ser pavimentado com pedra basáltica irregular, dando continuidade aos trechos já executados. A empresa vencedora da licitação será conhecida em janeiro de 2024. O processo licitatório já foi aberto e encontra-se na fase de recursos administrativos.

A obra foi orçada em R$ 1.084.924,35, sendo R$ 1 milhão de Emenda Parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta e o restante do valor é recurso próprio do município faxinalense.

Além disso, as demais licitações para a conclusão de toda a pavimentação da estrada serão com recursos próprios do município e com Emendas Parlamentares do senador Luiz Carlos Heinze, no valor de R$ 500 mil, e do deputado federal Heitor Schuch, no valor de R$ 250 mil.

Segundo o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, esta é mais uma obra de grande importância para o município, que visa melhorar o acesso local e também favorecer o turismo da região.

Com informações da Prefeitura de Faxinal do Soturno