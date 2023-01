Faxinal do Soturno contará com mais uma rua asfaltada

Iniciou na última segunda-feira, 9 de janeiro, a obra de pavimentação asfáltica na Rua Gaspar Martins, situada no trecho da ERS-149. Ao todo, 5.451 metros quadrados serão pavimentados e a empresa responsável é a Construtora Continental de São Paulo, que tem o prazo de 90 dias para concluir a obra.

De acordo com o Engenheiro Civil Carlos Augusto Pretzel, após a conclusão da drenagem, serão feitas as camadas de regularização e de capeamento, para posterior sinalização do trecho. O valor total do investimento é R$ 905.110,22, sendo R$ 538.152,44 o valor concedente do Estado pelo Programa Pavimenta e R$ 366.957,78 a contrapartida do Município de Faxinal do Soturno.

O convênio com o Governo do Estado foi assinado há cerca de um ano pelo Prefeito em exercício Lourenço Domingos Moro. Atualmente, na mesma função, Lourenço destaca que a obra impactará de forma positiva na infraestrutura e na qualidade de vida dos faxinalenses, pois proporcionará mais conforto e segurança à população. Além disso, a pavimentação asfáltica também favorece o desenvolvimento do turismo, beneficiando toda a região da Quarta Colônia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno