Faxinal do Soturno conta agora com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

No último dia 10 de abril, o Município de Faxinal do Soturno deu início aos trabalhos do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), marcando um avanço importante na construção de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade e ao combate à discriminação.

Instituído pela Lei Municipal nº 2.833/2024 e atualizado pela Lei nº 2.926/2026, o Conselho é um órgão colegiado, com participação do poder público e da sociedade civil, com a missão de fortalecer ações que promovam a equidade, a justiça social e o respeito à diversidade.

A reunião de instalação contou com a posse dos conselheiros, a aprovação do Regimento Interno e a eleição da Diretoria do Conselho, que passa a ser composta por Maria Fátima de Souza, como Presidente; Sonia Mara Pinheiro Alves, Vice-Presidente, e Nelissa Cisiane Rocha, Secretária.

Para o secretário municipal de Assistência Social, Antonio Marcos Martins Santos, o início das atividades do Compir representa um compromisso concreto com a comunidade. “Este é um momento importante para o nosso município. Não se trata apenas da criação de um conselho, mas da consolidação de um espaço de diálogo, participação e construção coletiva. A promoção da igualdade racial é uma pauta essencial, que exige responsabilidade, escuta e ação. Enquanto gestão, reafirmamos nosso compromisso de cuidar das pessoas e trabalhar por uma sociedade mais justa, com oportunidades para todos”, afirma.

O Compir passa a atuar como instância de controle social, contribuindo na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas voltadas à igualdade racial, fortalecendo a participação da sociedade e ampliando o debate no município.

A Secretaria Municipal de Assistência Social destaca que a participação da comunidade será fundamental para o sucesso das ações desenvolvidas pelo Conselho.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno