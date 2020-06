Faxinal do Soturno confirma primeiro caso de Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Faxinal do Soturno recebeu, na noite de segunda-feira, dia 8 de junho, a confirmação do primeiro caso de Coronavírus no município. A paciente é uma mulher, de 40 anos, que apresentou sintomas após ter ido a Santa Maria. Ela procurou atendimento médico no dia 29 de maio e, desde então, está em isolamento domiciliar. O material para o teste foi coletado no dia 5 de junho e encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Lacen), em Porto Alegre.

O comunicado oficial foi feito na manhã desta terça-feira, dia 9 de junho, em transmissão ao vivo na página da Prefeitura no Facebook, pelo prefeito, Clovis Alberto Montagner, e pela diretora da Unidade Básica de Saúde da Sede, Lidiane Gabbi Fiori, que atualmente também responde pela Secretaria Municipal da Saúde.

Conforme Lidiane, entre os sintomas que a paciente apresentou estão tosse, diarreia, tontura, dor de cabeça, irritação na garganta, sensação de febre e cansaço. Porém, não foi necessária a internação hospitalar. “Nós adotamos todos os protocolos do Ministério da Saúde, colocamos ela em isolamento, assim como os familiares e as pessoas que tiveram contato com a paciente serão testadas nos próximos dias”, destaca.

O prefeito Clovis Alberto Montagner reforça a importância de manter a prevenção. “Entendemos que aumenta o nosso compromisso com os cuidados. A campanha que se faz massivamente no Brasil hoje, que ajuda a evitar o contágio, vamos seguir. Lavar as mãos, usar máscara, o distanciamento entre as pessoas, vamos evitar a aglomeração. Nós precisamos disso”, afirma.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta terça-feira, dia 9 de junho, Faxinal do Soturno possui 26 pessoas em monitoramento, ou seja, isolamento domiciliar por 14 dias, com acompanhamento diário da equipe de Saúde. Destas, 21 não apresentam sintomas e cinco possuem sintomas. Desde o início da pandemia, 78 pessoas concluíram o ciclo de monitoramento e, até o momento, foram realizados 24 testes rápidos, todos com resultado negativo e sete testes PCR-RT, no Lacen, sendo seis negativos e um positivo.

As pessoas que apresentarem algum sintoma gripal devem entrar em contato com o Posto de Saúde da Sede, nos telefones (55) 3263-2572 e (55) 3263-2544 e celular e WhatsApp (55) 9 9724-0455 e com o Posto de Saúde de Santos Anjos, pelo telefone (55) 3263-2414.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno