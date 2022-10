Faxinal do Soturno: Cineminha do Cras reúne 15 crianças na Vila Jardim

O Cineminha do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno exibiu na última edição realizada na quinta-feira, dia 20, no Centro Comunitário da Vila Jardim, o filme Valente.

Ao todo, participaram 15 crianças pertencentes às famílias que residem na comunidade, que foram convidadas a partir da busca ativa realizada pelos integrantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Durante a exibição do filme as crianças receberam lanche e depois participaram de uma roda de conversa.

De acordo com a psicóloga Rafaela Marchesan, coordenadora da atividade, questões de gênero e quebra de estereótipos foram temas abordados na roda de conversa. “Durante o trabalho, foi possível problematizar, por exemplo, se existem brincadeiras e atividades ‘de menino’ e ‘de menina’ e depois expandir isso para o universo do adulto, pensando em funções como cuidado dos filhos, tarefas domésticas e sustento do lar como não exclusivas de um gênero ou outro. Acredita-se que discussões como estas são fundamentais desde a infância e contribuem para a quebra de estereótipos sobre o tema”, ressaltou a psicóloga.

Esta edição foi mais uma atividade da iniciativa Cras Itinerante, que visa levar atividades e serviços do Cras para outros bairros e regiões da cidade, para além do território onde o serviço está localizado.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno